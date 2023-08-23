Норвежец Вархольм в третий раз выиграл ЧМ в беге на 400 метров с барьерами

На чемпионате мира – 2023 по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия) прошёл финальный забег у мужчин на 400 метров с барьерами. Его победителем стал олимпийский чемпион 2020 года в данной дисциплине норвежец Карстен Вархольм.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2023, Будапешт. Бег на 400 метров с барьерами. Мужчины

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,89 секунды.

2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 47,34.

3. Рай Бенджамин (США) – 47,56.

Стоит отметить, что для Вархольма это третье в карьере золото с ЧМ, завоёванное на дистанции 400 метров с барьерами. Ранее он брал титулы в 2017 и 2019 годах. Также 27-летний Карстен является двукратным победителем чемпионатов Европы (2018, 2022 года).