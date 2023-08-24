Магнус Карлсен впервые в карьере стал обладателем Кубка мира по шахматам

16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал обладателем Кубка мира по шахматам — 2023, который проходит в Баку (Азербайджан). В финальном матче турнира норвежец на тай-брейке обыграл представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху со счётом 1,5: 0,5.

Напомним, обе партии в классические шахматы в финальном матче завершились вничью. Карлсен стал обладателем этой награды впервые в карьере.

В полуфинале Карлсен обыграл азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова, а Прагнанандха на тай-брейке одолел американца Фабиано Каруану. Из российских гроссмейстеров дальше всех по сетке Кубка мира прошёл Ян Непомнящий, который в 1/8 финала уступил представителю Индии Видиту Гуджрати с общим счётом 2:4.