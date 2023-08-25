«Не в Монако поедем, а в Чебоксары». Бегунья Вовк — об отсутствии международных турниров

Победительница Кубка России и финала серии «Королева российского спорта» в беге на 5000 м, одна из сильнейших бегуний страны на средние дистанции Ольга Вовк рассказала о том, как влияет на неё отсутствие международных соревнований.
«Мы уже настолько давно нигде не выступаем… Конечно, у меня остались тёплые воспоминания об этой атмосфере, о том, как международные старты проводятся, насколько это крутой большой праздник. Но мы уже настолько смирились с данностью, что не ездим… Значит, поедем не в Монако выступать, а в Челябинск или в Чебоксары и там чего-нибудь покажем, какие-то хорошие секунды. Я выхожу на тренировки, у меня есть мои соперницы, есть результаты, которые я хочу показывать.
Отсутствие международных стартов меня не демотивирует, но их присутствие мотивировало бы меня ещё больше. Когда ты готовишься к чему-то важному, к каким-то большим стартам, это добавляет собранности, это определённо двигает вперёд. Когда ты знаешь, что будешь выходить и биться каждый старт с лучшими в мире или Европе, что каждый старт будет проходить быстро, что не нужны будут тактические игры, где вы отсиживаетесь или ещё что-то, наши результаты были бы другого уровня», — сказала Вовк в интервью в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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