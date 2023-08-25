«Хочется поставить высокий рекорд. Чтобы никто не говорил, что ты ноль на мировом уровне»

Ростовская легкоатлетка Ольга Вовк в завершившемся летнем сезоне билась с соперницами сразу на трёх дистанциях, показала лучший в России результат на 5000 м за последние десять лет и выполнила олимпийский норматив в стипль-чезе.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» спортсменка рассказала о цели на карьеру, призовых от руководителя Международной федерации бокса Умара Кремлёва и готовности выступать под нейтральным флагом.

«Иной раз думаешь, куда ехать: на какой-то официальный старт или поехать заработать реально большие деньги?»

— Ольга, как свой сезон оцените?

— Я бы сказала, что сезон был очень сложный и неоднозначный. Я бежала и 5000 м, и 1500 м, и стипль-чез, который вообще моей основной дистанцией является. В этом году я решила сделать упор на 5000 м. Мне очень хотелось пробежать эту дистанцию быстро. И как-то всё шло к тому, что именно на эту дистанцию у нас все тренировки выходили. Плюс сезон был сложный, потому что очень большое количество стартов. В этом году стартовала столько, сколько наверно за всю жизнь я не стартовала. Или, по крайней мере, за последние пять лет точно.

— С чем это связано? С тем, что в лёгкой атлетике стали нормально платить и не хочется упускать возможность, которая сейчас появилась? Или какая-то другая цель была?

— Я думаю, что это комплекс факторов. Конечно, на старты теперь хочется выходить, потому что есть финансовый стимул. То есть какие-никакие деньги на этапах «Королевы спорта» можно получить, на финале «Королевы спорта» у нас вообще были хорошие призовые. Поэтому был смысл стартовать. Плюс так был составлен календарь, что одно за другим идёт. Вот идёт Кубок России, потом были свои старты клубные, после этого у нас чемпионат России, ещё на шоссе я выходила. В общем, так получилось.

Мы с тренером ещё в апреле даже не думали, что получится настолько насыщенно. Знаете, вот подступает время, и хочется выступить, хочется реализоваться. Поэтому на Кубке России я два раза бежала, хотя я очень редко практикую бег два дня подряд. На чемпионате России, к сожалению, не получилось выступить во всех дисциплинах, где мне бы хотелось. Так было расставлено расписание, что пришлось только один стипль-чез бежать, хотя я бы с удовольствием вышла и на 1500 м попробовать свои силы.

— Ну вы же вышли на старт, просто не закончили дистанцию.

— Да, я сошла. Это связано с тем, что у нас на финале «Королевы спорта» были такие жесткие условия, что нужно обязательное участие в чемпионате России. То есть мне нужно было 100 процент выйти на старт, а финишировать уже не обязательно. Бюрократический момент. Нужно было соблюсти все условия. Поэтому я и на 5000 м вышла и сошла, и на полторашке тоже вышла и сошла. Хотя, как я говорила, если бы у нас было составлено расписание немножечко по-другому, тогда я бы после стипль-чеза с удовольствием ещё бы на 1500 м посоревновалась.

Хотя на эту дистанцию мы в этом сезоне не готовились совершенно. То есть делали упор на пятёрку, плюс какие-то тренировки мы делали на стипль-чез, а полторашка уже совсем была проходящая.

Поэтому я и удивилась, когда мы начинали «Королеву спорта», когда я пробежала близко к личному рекорду, я уже несколько лет не показывала таких результатов. Это для меня было действительно удивлением, потому что я не рассчитывала на такие секунды.

— Как вы выбирали, где стартовать, а где нет? Финансы решали? Например, Умар Кремлёв проводит бокс-забеги с такими призовыми, что никакая «Королева спорта» не сравнится с тем, что предлагает глава федерации бокса.

— Да, я с вами плотностью согласна! За один бокс-забег я могу получить примерно то же самое, что за все этапы «Королевы спорта». Но участие в бокс-забеге было спонтанным. Просто стало известно, что будет дистанция 5 км, а я – лидер сезона. Подумала, почему бы не попробовать? И мы решили с тренером рискнуть. В принципе, получилось неплохо. Умар Кремлёв регулярно эти забеги устраивает. Иной раз уже думаешь, куда ехать? Ехать на какой-то официальный старт или немножко силы сберечь и поехать заработать реально большие деньги.

— Если есть такой выбор, то какой делаете вы?

— У нас так получалось, что эти забеги, в которых я принимала участие, мы встраивали в подготовку. То есть мы немножко меняли беговую работу, не делали каких-то ударных тренировок, а только стартовали. И вот эти старты на бокс-забегах были как этап подготовки.

27 августа предполагается ещё один бокс-забег. Организаторы обещают большой и фееричный праздник с большими призовыми, и дистанция даже покороче стала — три с небольшим километра. Но я сделала выбор в пользу другого старта на шоссе, где будет сильная компания, где можно будет показать какой-то результат, где можно будет красиво финишировать. Приходится искать компромисс — где-то деньги, а где-то именно желание показать результат. Я не могу сказать, что деньги для меня первичны. В первую очередь хотелось бы высокие результаты, а финансово всё приложится.

— Какой старт вы предпочли лёгким деньгам?

— Я в Нижнем Новгороде буду бежать 10 км. У нас, к сожалению, в России меньше десятки на шоссе не проводится, а это, конечно, сложная дистанция. Я её никогда не бежала, немножко страшно. Интерес переселил желание участвовать в бокс-забеге.

— Там же не просто забег, а костюмированный. Если бы вы вышли на старт в платье, говорили потом, что звезда ТНТ Екатерина Моргунова бежала.

— (смеётся) Я бы хотела быть звездой в своём деле. И чтобы говорили: «О, это Ольга Вовк приехала на старт, вот это круто!» На самом деле, организаторы бокс-забегов сами не знают, когда это будет, что будет, какие дистанции, и всё делается в последний момент. Всё-таки я дала согласие на Нижний Новгород уже давно и мне не хотелось переметнуться, я человек надёжный. Если я сказала, значит буду участвовать там, где обещала.

Ольга Вовк Фото: личный архив Ольги Вовк

— На бокс-забегах есть специальные «приездные» для топ-атлетов?

— Нет. Организаторы вообще не знают, кто приедет. Мы тоже не знаем, кто приедет. Там открывается регистрация, она совершенно бесплатная. И все спортсмены сами регистрируются, сами приезжают, сами размещаются. Всё делают сами. То есть они никаких приездных не предлагают, там и так хорошие призовые. Тем более, там большой пьедестал почёта, поэтому имеет смысл и самим немножко подсуетиться. Не буду цифры озвучивать, но, скажем, с четвёртого по 13-е место люди получают призовые выше, чем за этап «Королевы спорта». Чтобы выиграть этап в нашей серии сколько лет нужно трудиться? А тут довольно средненькие результаты ребята показывают и получают хорошие деньги. У нас на больших стартах на шоссе не везде такое ставится, как в бокс-забегах.

«Разговор там начался задолго до момента с роковыми словами»

— Сейчас российские легкоатлеты на зарубежных стартах не выступают. Но с призовыми жить стало лучше, жить стало веселее?

— Нет предела совершенству, но да, последние несколько лет организация соревнований стала лучше. Призовые появились на стартах. Хоть и небольшие деньги за этап «Королевы» — 50, 30 и 20 тысяч минус налоги. С третьего места остаётся только на мороженое, грубо говоря, оно мне даже дорогу не покроет. Но раньше и этого не было! Я вижу позитивную тенденцию. Конечно, бывают какие-то сложности и недочёты, но всё движется к тому, чтобы сделать интересно внутри страны.

— И при всём позитиве появляется скандальное видео, в котором пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко говорит лучшему бегуну России Владимиру Никитину про «вы все нули на мировом уровне».

— Я не могу давать комментарии действиям пресс-атташе ВФЛА. Мне кажется, что у Аллы Глущенко что-то накипело и она, наверное, дала волю эмоциям. Насколько мне известно, разговор там начался задолго до момента с роковыми словами, которые были в видео. Я всех подробностей не знаю. Но, конечно, это неприятно. Если бы какой-то простой мальчик стоял перед ней… А всё вылилось на Вову [Никитина], который, в принципе, делает всё, что может, максимум возможного. Он просто у нас самый лучший, самый заслуженный бегун. Вова, действительно, у нас самый лучший, самый заслуженный бегун. Я думаю, что он и на мировом уровне точно бы не потерялся.

Вова поднял довольно острую тему в нашей лёгкой атлетике, что часто соревнования ставятся в тяжёлые погодные условия. У нас лето сами знаете какое, часто ребятам приходится бежать в лютую жару. Конечно, в жару показывать высокие результаты очень сложно, но такие условия нам диктует «Матч ТВ».

Тут на чаше весов с одной стороны спортсмены, которые хотят показать высокие результаты, по крайней мере претендуют на это, а с другой стороны телевизионная трансляция, без которой не будет ни спонсоров и ничего. Чем больше будет спонсоров, тем больше будет финансовый приток в легкую атлетику, тем нам будет жить всё веселее и веселее. То есть и мы без трансляции не можем существовать, но и высокие результаты тоже хотелось бы показывать.

— Вы смотрите чемпионат мира? Там сложилась ситуация, когда бегунья Сифан Хассан, заявившись на все средние дистанции, с трудом одну бронзу зацепила.

— Да, она на трёх дисциплинах заявлена, но это слишком, если учесть, что пятёрка проходит в два круга, полторашка в три круга, ещё и десятка. Я даже посмеялась немного, когда у нас на чемпионате России поставили 1500 м утром, стипль-чез вечером, а финалы полторашки на следующий вечер. Изначально меня возмутило такое расписание, потому что я хотела две дистанции совместить. Но мне говорят: «Ну, Оль, беги тогда утром одно, вечером другое. Чего ты?»

Я ответила, что я – не Сифан Хассан, чтобы несколько раз в день выходить на топовые результаты. Конечно, бежать 1500 м, а потом 10000 м… Её желание отхватить всё стоило ей медали. Лучше бы она сосредоточилась, конечно. Но я не вправе давать Сифан Хассан советы. Это она мировая звезда, а я пока что так, поблёскиваю на российском уровне. Но со стороны кажется, что это перебор. Двух дистанций хватило бы, мне кажется. Ладно бы у неё были соперницы слабенькие, а у неё на полторашке рекордсменка мира. Результаты сумасшедшие. В таких условиях рассчитывать, что ты сможешь каждый день, да и не по одному разу выходить на старт… Не знаю, что руководит спортсменом в этот момент.

Ольга Вовк на соревнованиях Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

«Когда ты столько сил прилагаешь к подготовке, то хочется увидеть какую-то реализацию»

— Насколько вас заводило в прошедшем сезоне соперничество с Екатериной Ивониной и Светой Аплачкиной?

— Это два мотора, которые заставляют меня выходить на каждую тренировку, которые заставляют отрабатывать от и до. Сколько бы я ни тренировалась, как бы я ни прогрессировала, Катя от меня не отстаёт, Катя всегда рядом. Думаю, мы с ней друг друга очень сильно подстёгиваем: она двигает меня вперёд, я двигаю её, и в этом соперничестве мы прогрессируем.

С Катей мы конкурируем на всех дистанциях, где встречаемся в одном забеге. Понятно, что легко не будет никому, что это всегда высокий результат, всегда заруба. Со Светланой Аплачкиной, наверно, другое. Она бегает пятёрку, полторашку. Не знаю, какая у неё основная дисциплина. Моя соперница — это Катя, девушка, которая заставляет меня работать больше и больше и к которой я отношусь с огромным уважением. Мы всегда соперничаем, но я иногда даже радуюсь, что она присутствует в забеге, потому будет тяжёлая, но красивая борьба. Я передаю ей привет и надеюсь, что в зимнем сезоне, а также в следующем летнем мы с ней снова сойдёмся и будем выяснять, кто же всё-таки лучше. Пока на этот вопрос нет однозначного ответа. Кто с какой ноги встанет, тот и выиграет.

— Но в забегах со Светланой Аплачкиной между вами тоже искры летят. Что-то личное?

— Личного ничего нет. Мы соперницы именно на дорожке. У меня со всеми прекрасные отношения. Не знаю, что там за искры. Не могу сказать, что мы со Светой подружки, но нам делить нечего. У меня основная дистанция стипль-чез, остальное – это развлекушки.

— Но тогда ей, получается есть что делить. Вы вторгаетесь в её вотчину и бежите так, как десять лет никто не бегал.

— Возможно, ей неприятно. Но, с другой стороны, не знаю, когда бы Света ещё обновила свой личный рекорд настолько сильно. Света никогда не бежит одна, не бежит на результат. Не знаю, какие они с тренером ставят перед собой задачи. Честно, не знаю.

В моём зимнем сезоне, когда я выходила на чемпионат России, для меня было первично, что я хочу показать высокий результат, я хочу бежать быстро, я проделала такую огромную работу, столько тренировок столько усилий было приложено, что мне просто было бы обидно сбегать медленнее, чем я могу. Когда ты столько сил прилагаешь к подготовке, то хочется увидеть какую-то реализацию. Точно так же и на пятёрке. Проделан огромный путь, не всё было просто, были сложности, биохимия крови была плохая, приходилось выбираться из жутких условий.

Ольга Вовк на финише Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Именно поэтому на пятёрке я хотела показать классный результат. То есть ещё зимой тренер сказал: ты можешь пробежать 4 км по 3 минуты — это 100 процентов. Пятый – как получится. То есть тренер видел, что я могу бежать в районе 15 минут с небольшим, но нужно было, что бы всё сошлось к этому. Для этого нужно было хорошо подготовиться.

— Получается, для Светы первичен не результат, а место?

— Да. А мне всё-таки хочется в своей карьере оставить высокий личный рекорд, чтобы потом никто не говорил, что ты ноль на мировом уровне. Да, у меня не было возможности показать себя с лучшими спортсменками мира. Но даже в таких условиях, когда у меня только одна соперница, всё равно мы показываем хорошие, достойные результаты.

— Вы же с Екатериной Ивониной обе олимпийский норматив выполнили?

— Да, я на стипль-чезе выполнила. Даже при том, что к стипль-чезу я практически не готовилась, результат я оцениваю как слабенький, но, тем не менее, это олимпийский норматив. У нас не так много бегунов с нормативом. На женской пятёрке очень высокий норматив! Я, честно, не представляю, как 14,56 бежать. Пока не представляю. Возможно, следующий сезон наступит, и я такая: «Ерунда! Сейчас сделаем!»

«Больше восхищения и уважения у меня вызывают, конечно, наши спортсмены»

— Есть спортсмены, которыми вы восхищаетесь? Или равняетесь на кого-то?

— У меня с начала карьеры свой путь. И я считаю, он уникальный и поэтому мне себя сравнивать не с кем. А восхищаться – да, есть такие. Голландка Фемке Бол сильно прогрессирует, прекрасные результаты показывает. Норвежец Карстен Вархольм просто суперспортсмен, шоумен, за которым приятно наблюдать. Но больше восхищения и уважения у меня вызывают, конечно, наши. Мне всегда свои были ближе. Я всегда восхищалась Машей Ласицкене, с которой мы свой путь начинали в одно время.

Когда я ездила на чемпионат мира по юниорам, на чемпионат Европы молодёжный, Маша уже блистала, выигрывала эти соревнования, а я только присматривалась. Она уникальная спортсменка. Мне даёт покоя мне результат Гульнары Гaлкиной-Самитовой. После прошлого года мне захотелось попробовать приблизится к этому и, возможно даже, перебить. Очень бы хотелось.

— Некоторые результаты звёзд прежних лет вызывают не только восхищение, но и подозрения. Разве нет?

— Мне сложно сказать, если честно. Я же никого за руку не ловила, не знаю. Насколько я знаю, на стипль-чезе результат Гульнары неприкасаем. К ней претензий никаких. А так, конечно, рекорд России 14,23 или 14,30 на 5000 м, это, конечно, космос. Я не представляю, что у нас в России так когда-то бегали.

— С таким результатом можно бегать рядом с Хассан, не так уж сильно отставая.

— Даже с нашими мужчинами можно на чемпионате страны бегать и неплохо смотреться. От Никитина всё равно отстанешь, а с остальными ещё поборешься с такими результатами.

Ольга Вовк Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

«Поедем не в Монако выступать, а в Челябинск или в Чебоксары и там чего-нибудь покажем»

– Насколько давит то, что вы не выступаете на международном уровне? Демотивирует? Всё же вы успели чуть-чуть поездить, в атмосферу окунуться, на соперников посмотреть.

— Мы уже настолько давно нигде не выступаем… Конечно, у меня остались тёплые воспоминания об этой атмосфере, о том, как международные старты проводятся, насколько это крутой большой праздник. Но мы уже настолько смирились с данностью, что не ездим… Значит, поедем не в Монако выступать, а в Челябинск или в Чебоксары и там чего-нибудь покажем, какие-то хорошие секунды. Я выхожу на тренировки, у меня есть мои соперницы, есть результаты, которые я хочу показывать.

Отсутствие международных меня не демотивирует, но их присутствие мотивировало бы меня ещё больше. Когда ты готовишься к чему-то важному, к каким-то большим стартам, это добавляет собранности, это определённо двигает вперёд. Когда ты знаешь, что будешь выходить и биться каждый старт с лучшими в мире или Европе, что каждый старт будет проходить быстро, что не нужны будут тактические игры, где вы отсиживаетесь или ещё что-то, наши результаты были бы другого уровня.

В России мы все друг друга знаем как много раз прочитанные книги. Мы понимаем, кто как побежит, кто на что способен. В какие-то моменты давит авторитет, в какие-то моменты думаешь, лучше я отсижусь или, наоборот, лучше сразу побегу. То, что мы варимся в собственном соку, сказывается на результате. Когда ты выезжаешь за границу, там всё иначе. Ты бежишь на то, что ты готов, не задумываешься, авторитетов нет. Там ты действительно борешься со временем, борешься с соперниками, с секундами. А здесь у нас какой-то кризис жанра. Мы все бежим всё, у нас есть костяк спортсменов. На всех дисциплинах одни и те же. Мы с Катей уходим на стипль-чез, так полторашка проседает, некому там толкать забеги. Костяк спортсменов, к сожалению, закрывает все дистанции. Это расстраивает.

— Сейчас на чемпионате мира заполненные трибуны, атмосфера такая крутая. У нас вообще может такое быть, чтобы вот так народ заполнил большой стадион на лёгкой атлетике?

— Может быть, когда-нибудь в будущем. Ну и событие должно быть крупное, чтобы такое произошло. Но я могу сказать, что в Челябинске на чемпионате России очень понравилась и организация соревнований, и, действительно, были заполнены трибуны. Это были люди, которые хотят смотреть лёгкую атлетику, которые пришли смотреть её с детками. Меня это поразило. Наверное, в Челябинске много факторов сложилось. Расположение стадиона в самом центре города, афиши по всему городу, приглашения. Видно, что город готовился, что проделана была колоссальная работа, и от этого люди пришли. Люди узнавали спортсменов на улицах, люди подходили, спрашивали, поздравляли.

Я была приятно удивлена и даже такая мысль закралась «Ну ничего себе! А у нас в России, оказывается, люди могут ходить на лёгкую атлетику. И даже не то, что могут, люди ходят!»

Я как истинный фанат лёгкой атлетики считаю, что это прекрасный вид спорта. Что на стадионе, что по телевизору её смотреть безумно интересно. Для того, чтобы люди приходили на стадион, они должны сначала видеть лёгкую атлетику на телевизоре. Нас нужно очень-очень много лет показывать, много лет рассказывать. Опять всё упирается в спортивные телеканалы, в тот же «Матч ТВ». И преподнести вид спорта на ТВ можно по-разному: просто сидеть уныло и вспоминать истории 20-летней давности какие-нибудь, а можно подготовиться к эфиру и соревнованиям, изучить стартовые листы, изучить спортсменов. У нас такое многообразие дисциплин, и о каждом спортсмене, каждой дисциплине можно рассказать.

— Вы про то, как на финале чемпионата России вместо рассказа о финалах на 800-метров комментатор Ольга Богословская вместе с олимпийским чемпионом Юрием Борзаковским вспоминали, как он бегал и выигрывал?

— Да. Мне жутко обидно за спортсменов. Столько труда! Допустим, чемпионка России. Ей вообще никакого внимания не уделили. А девочка практически на всех стартах была либо первая, либо вторая. Ни слова не сказали. Третьего призёра даже не назвали. Мы все уважаем и любим Юрия Михайловича. Но когда бежится финал, нужно говорить о финалистах, о тех, кто здесь и сейчас. Расскажите, кто как выступал, кто где готовился, как это, что это. А тут такое чувство, что мы перестали выезжать на международные старты и стали никому неинтересны. Но в нашей лёгкой атлетике есть о чём рассказывать. В плане просвещения обычного зрителя там ещё поле непаханое.

— Вы чемпионат мира с английскими комментариями смотрите?

— Нет, в каком-то из пабликов в ВК с русскими комментарием. Ведущий абсолютно спокойно рассказывал о спортсменках. Я такие подробности услышала, которых нигде не нашла бы. Он рассказал про то, как бегуньи выступили на чемпионате Ямайки, с какими результатами пробежали, как бегали в прежние годы – про каждую спортсменку информация была. Насколько человек подготовился, сколько труда приложил – смотреть и слушать приятно! Мне просто интересно, кто этот мужчина, который с таким подходом ведёт стрим на своём канале.

Для тех, кто знает «внутряк», это вдвойне интересно, потому что приводится какая-то статистика выступлений, делаются предположения, что может каждый спортсмен сейчас показать. Очень интересно получается, если к делу подходить с душой.

Я не хочу никого ругать на нашем ТВ, у всех свой стиль, хотя и я написала в соцсетях комментарий о том, что так делать нельзя. Мне было очень неприятно и обидно за то, что проходит чемпионат России, проходит финал, а финалисты как массовка оказались. Пока кто-то свои разговорчики устраивает, спортсмены так, по телевизору просто фоном.

«Нас на международной арене никто не ждёт»

— Если вам сейчас скажут, что выпускают под нейтральным флагом, никаких упоминаний России, вы на любых условиях готовы вернуться на международные старты?

— Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Не знаю. Пока такой ситуации не было и в ближайшее время не предвидится. Я не могу сказать, как я поступлю, потому что нас на международной арене никто не ждёт, конкретно легкоатлетов. Международная федерация не даёт об этом забыть, постоянно напоминает.

— Я не про декларации, которые могут заставлять подписывать, а про саму возможность.

— Я – спортсмен, делаю своё дело, хочу выступать и показывать классные результаты, чтобы моя малая родина, мои родственники, друзья, знакомые, все, кто приложил усилия для подготовки, чтобы они все видели, что это всё не зря. В 2018 году у нас же спортсмены выступали в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

Но все прекрасно понимали, кто такой Большунов, что он — российский спортсмен, как ни крути. Да, с нейтральным флагом, но он – наш, он – точно русский. Точно так же, как Маша Ласицкене или Анжелика Сидорова, когда завоевали свои медали в Токио, они же тоже под нейтральным флагом выступали, но они наши.