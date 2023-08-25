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«Синара» выиграла Суперкубок России по мини-футболу, одолев «КПРФ» в овертайме

«Синара» выиграла Суперкубок России по мини-футболу, одолев «КПРФ» в овертайме
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В Санкт-Петербурге закончился матч за Суперкубок России по мини-футболу, в котором встретились чемпион России МФК «КПРФ» и обладатель Кубка страны екатеринбургская «Синара». Основное время завершилось вничью – 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме. На шестой минуте отличился Егор Иванов из «Синары», а на 20-й минуте Сергей Орлов из «КПРФ» сравнял счёт.

На третьей минуте дополнительного времени Иванов вновь вывел «Синару» вперёд, но Янар Асадов спустя четыре минуты опять сделал счёт равным. Победный мяч забил на 49-й минуте футболист «Синары» Максим Герасимов.

Мини-футбол. Суперкубок России. Санкт-Петербург

МФК «КПРФ» (Москва) – «Синара» (Екатеринбург) – 2:3 д.в. (1:1, 0:0)
Голы: Орлов, 20, Асадов, 47 — Иванов, 6, 43, Герасимов, 49.

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