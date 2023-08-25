Японка Харука Китагути в последней попытке вырвала золото ЧМ-2023 в метании копья

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования женщин в метании копья. Победу впервые одержала 25-летняя японка Харука Китагути. Год назад на чемпионате мира в Юджине она была бронзовым призёром.

Победный бросок на 66,73 метра Китагути совершила в последней, шестой попытке, опередив колумбийку Флор Денис Руис Уртадо, у которой лучшей была первая попытка – 65,47 метра. Бронзовым призёром благодаря шестой попытке стала Маккензи Литтл из Австралии.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Женщины. Метание копья

1. Харука Китагути (Япония) – 66,73.

2. Флор Денис Руис Уртадо (Колумбия) – 65,47.

3. Маккензи Литтл (Австралия) – 63,38.