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Японка Харука Китагути в последней попытке вырвала золото ЧМ-2023 в метании копья

Японка Харука Китагути в последней попытке вырвала золото ЧМ-2023 в метании копья
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования женщин в метании копья. Победу впервые одержала 25-летняя японка Харука Китагути. Год назад на чемпионате мира в Юджине она была бронзовым призёром.

Победный бросок на 66,73 метра Китагути совершила в последней, шестой попытке, опередив колумбийку Флор Денис Руис Уртадо, у которой лучшей была первая попытка – 65,47 метра. Бронзовым призёром благодаря шестой попытке стала Маккензи Литтл из Австралии.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. Метание копья

1. Харука Китагути (Япония) – 66,73.
2. Флор Денис Руис Уртадо (Колумбия) – 65,47.
3. Маккензи Литтл (Австралия) – 63,38.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Метания
Женщины. Метание копья. Финал
25 августа 2023, пятница. 21:20 МСК
Окончено
1
Харука Китагути
Япония
66.73
2
Флор Денис Руис Уртадо
Колумбия
65.47
3
Маккензи Литтл
Австралия
63.38
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