Ноа Лайлз завоевал золото ЧМ-2023 в беге на 200 метров, оформив «золотой» дубль

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в беге на 200 метров. Победу одержал представитель США Ноа Лайлз, ранее выигравший на чемпионате мира забег на 100 метров. Лайлз преодолел 200 метров за 19,52 секунды.

Впервые после Усэйна Болта из Ямайки спринтер выиграл на чемпионате мира забеги на 100 и 200 метров. Последнее аналогичное достижение Болта датируется 2015 годом.

Второе время показал ещё один американец Эррион Найтон (19,75), третьим финишировал представитель Ботсваны Летсиль Тебого (19,81).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Бег на 200 метров

1. Ноа Лайлз (США) – 19,52.

2. Эррион Найтон (США) – 19,75.

3. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,81.