Капитан МФК «КПРФ» Бурков — о Суперкубке: фатальную ошибку допустили, к сожалению, мы

Капитан МФК «КПРФ» Денис Бурков прокомментировал поражение от екатеринбургской «Синары» в матче за Суперкубок России.

«КПРФ» уступил «Синаре» в дополнительное время со счётом 2:3.

«Как ощущался матч изнутри? Изнутри это было тяжело. Конечно, интересная игра: моменты были, ошибки были, напряжение чувствовалось. Хоть и первая игра сезона, но накал был – финал всё-таки. И фатальную ошибку допустили, к сожалению, мы.

Моменты у нас были. Забей – игра бы у нас по-другому сложилась. Но, к сожалению, не забили и сами пропустили – пришлось отыгрываться. Во второй раз не смогли отыграться. Реализация моментов сегодня подкачала.

Насколько принципиальным матч был именно с «Синарой»? Вообще, это принципиальное соперничество – хотелось взять реванш. Все старались, бились. Фатальных ошибок было две: с одной вылезли, отыгрались, а со второй не получилось. Очень хотелось выиграть, конечно. Чувствуется ли опустошение? Нет, скорее расстройство. Опустошения сейчас быть не может: жизнь продолжается, будем работать дальше – это только начало сезона. Конечно, расстроились, но двигаемся дальше и будем стараться брать реванш.

Травма Багирова? Да, очень плохо. Насколько она серьёзная – покажет обследование, тут сложно сказать. Щелчок шеи был, головокружение, не всё так просто. Надеюсь, всё обойдётся головокружением. Ждём результатов обследования. Были ли проблемы с покрытием? Были определённые зоны, наклейки, где проскальзывали футболисты – это ещё вчера на раскатке чувствовалось. Мы падали, они падали – играли в равных условиях.

Поддержка трибун? Да, это очень радует. У нас поддержка в любом городе – сегодня её тоже чувствовали, это очень здорово», — передаёт слова Буркова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.