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Vogue раскритиковали за помещение трансгендерной велогонщицы в список влиятельных женщин

Vogue раскритиковали за помещение трансгендерной велогонщицы в список влиятельных женщин
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Британский журнал Vogue подвергся критике за помещение трансгендерной велогонщицы Эмили Бриджес в список 25 самых влиятельных женщин 2023 года в Великобритании.

Примечательно, что в списке, размещённом в сентябрьском номере журнала, Бриджес стала единственной спортсменкой. Многие читатели задались вопросом, почему в списке не представлены другие британские спортсменки.

«Сейчас в Будапеште на чемпионате мира по лёгкой атлетике соревнуется множество выдающихся спортсменок. В других видах спорта Vogue тоже мог бы найти тысячи выдающихся спортсменок», — написала в соцсетях бывшая британская бегунья Мара Ямаути.

«Это плевок в лицо всем женщинам. Эмили Бриджес ещё не является успешной международной велогонщицей, поэтому трудно понять, почему она оказалась в списке. Катарина Джонсон-Томпсон стала чемпионкой мира в семиборье — это очень тяжёлое соревнование. В списке должна быть она, а не Бриджес», — приводит слова директора организации Fair Play for Women Фионы МакАнена The Telegraph.

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