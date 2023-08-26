«Кристалл» стал первым финалистом чемпионата России по пляжному футболу

«Кристалл» из Санкт-Петербурга одержал победу над «Лексом» из Санкт-Петербурга в полуфинальном матче чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу действующего победителя турнира, команды «Кристалл», которая вышла в финал турнира.
Открыл счёт в матче Игорь Бриштель из «Кристалла», который забил дважды в игре. Дублем в составе победителей отметился Егор Ремизов. Также по мячу забили Датинья До Насименто Брага Луис Альберто и Владислав Жариков. У «Лекса» дубль оформил Игор Рикардо. Также отличились Дмитрий Карташов, Амид Назаров и Артемий Дрозд.
«Кристалл» сыграет в финальной встрече, а «Лекс» – в матче за третье место.
Пляжный футбол. Чемпионат России. Матч 1/2 финала
ПФК «Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Лекс» (Санкт-Петербург) – 6:5 (2:2, 1:1, 3:2).
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