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«Локомотив» встретится с «Кристаллом» в финале чемпионата России по пляжному футболу

«Локомотив» встретится с «Кристаллом» в финале чемпионата России по пляжному футболу
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Московский «Локомотив» одержал победу над «Саратовом» в полуфинальном матче чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу московской команды, которая вышла в финал турнира.

Открыл счёт в игре Амадиус Виноградов из «Локомотива», который забил дважды в матче. Дублем в составе победителей также отметился Канела Чагас Нестор Брендо. По голу у Станислава Кошарного, Никиты Чайковского и Владимира Раскина. У саратовцев дубль оформил Каике. Также отличились Дмитрий Шишин и Денис Пархоменко.

«Локомотив сыграет в финальной встрече с «Кристаллом», а «Лекс» – в матче за третье место с «Саратовом».

Пляжный футбол. Чемпионат России. Матч 1/2 финала

«Локомотив» (Москва) – КПФ «Саратов» (Саратов) – 7:4 (2:2, 2:1, 3:1).

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