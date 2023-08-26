«Локомотив» встретится с «Кристаллом» в финале чемпионата России по пляжному футболу
Поделиться
Московский «Локомотив» одержал победу над «Саратовом» в полуфинальном матче чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу московской команды, которая вышла в финал турнира.
Открыл счёт в игре Амадиус Виноградов из «Локомотива», который забил дважды в матче. Дублем в составе победителей также отметился Канела Чагас Нестор Брендо. По голу у Станислава Кошарного, Никиты Чайковского и Владимира Раскина. У саратовцев дубль оформил Каике. Также отличились Дмитрий Шишин и Денис Пархоменко.
«Локомотив сыграет в финальной встрече с «Кристаллом», а «Лекс» – в матче за третье место с «Саратовом».
Пляжный футбол. Чемпионат России. Матч 1/2 финала
«Локомотив» (Москва) – КПФ «Саратов» (Саратов) – 7:4 (2:2, 2:1, 3:1).
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2023
-
21:52
-
21:41
-
21:31
-
21:24
-
21:14
-
20:17
-
20:14
-
19:52
-
18:07
-
17:35
-
15:40
-
14:26
-
12:24
-
11:35
-
10:58
-
10:31
-
10:23
-
08:00
-
06:43
-
06:10
-
00:52
-
00:36
-
00:28
- 25 августа 2023
-
23:45
-
23:31
-
23:03
-
22:58
-
22:57
-
22:22
-
22:17
-
21:45
-
21:40
-
19:52
-
19:38
-
17:57
Партнерский контент