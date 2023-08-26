«Локомотив» встретится с «Кристаллом» в финале чемпионата России по пляжному футболу

Московский «Локомотив» одержал победу над «Саратовом» в полуфинальном матче чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу московской команды, которая вышла в финал турнира.

Открыл счёт в игре Амадиус Виноградов из «Локомотива», который забил дважды в матче. Дублем в составе победителей также отметился Канела Чагас Нестор Брендо. По голу у Станислава Кошарного, Никиты Чайковского и Владимира Раскина. У саратовцев дубль оформил Каике. Также отличились Дмитрий Шишин и Денис Пархоменко.

«Локомотив сыграет в финальной встрече с «Кристаллом», а «Лекс» – в матче за третье место с «Саратовом».

Пляжный футбол. Чемпионат России. Матч 1/2 финала

«Локомотив» (Москва) – КПФ «Саратов» (Саратов) – 7:4 (2:2, 2:1, 3:1).