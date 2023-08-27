Винер: гимнастки Китая под руководством Близнюк способны бороться за золото ОИ-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер выразила мнение, что команда Китая под руководством двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасии Близнюк способна поучаствовать в борьбе за золото Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).
«Команда Китая в Испании добилась исторического результата, никогда ранее гимнастки из этой страны не поднимались на второе место пьедестала почёта в многоборье на чемпионатах мира. И то, что там сейчас работает наша участница трёх Олимпийских игр Анастасия Близнюк, выигравшая две золотые и одну серебряную медали, сыграло, на мой взгляд, колоссальную роль. Она, имея огромный опыт, полученный в сборной России, очень много дала китайской команде.
Китаянки выступали в многоборье без потерь, в отличие от сборной Израиля, которая уже в первом виде совершила две потери, но всё равно выиграла. Китай стал вторым, и в какой-то степени этот успех стал заслугой России, потому что он был достигнут под руководством российского тренера. Каковы олимпийские перспективы китаянок? Они способны бороться за золотую медаль», — приводит слова Винер ТАСС.
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