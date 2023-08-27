Призёр ОИ конькобежец Трофимов рассказал о приглашении в сборную Казахстана
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Серебряный призёр Олимпийских игр в конькобежном спорте Сергей Трофимов рассказал, что его приглашали выступать за национальную команду Казахстана.
«Звали в сборную Казахстана. Опять же, не хочу говорить, как бы оно могло быть, но на тот момент уже было принято решение по команде, и от приглашения Казахстана я аккуратно отказался. К тем, кто согласился, я отношусь с пониманием», — приводит слова Трофимова «Матч ТВ».
Напомним, российские конькобежцы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее стало известно, что чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева и призёр чемпионата мира по конькобежному спорту Елизавета Голубева подали заявление о переходе в сборную Казахстана.
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