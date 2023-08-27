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«Саратов» завоевал бронзу чемпионата России по пляжному футболу

«Саратов» завоевал бронзу чемпионата России по пляжному футболу
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«Саратов» завоевал бронзовые медали чемпионата России по пляжному футболу. В матче за третье место «Саратов» обыграл «Лекс» из Санкт-Петербурга со счётом 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Дмитрий Шишин, Каике и Юрий Крашенинников. У «Лекса» отличился Игор Рикардо.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Матч за третье место

«Саратов» (Саратов) — «Лекс» (Санкт-Петербург) – 3:1.

За золотые медали чемпионата России — 2023 сегодня, 27 августа, сразятся московский «Локомотив» и «Кристалл» из Санкт-Петербурга.

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