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«Кристаллу» вручили кубок чемпионата России по пляжному футболу

«Кристаллу» вручили кубок чемпионата России по пляжному футболу
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«Кристалл» из Санкт-Петербурга одержал победу над московским «Локомотивом» в финальном матче чемпионата России по пляжному футболу, став восьмикратным победителем турнира. Встреча завершилась со счётом 12:5 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео вручения победного кубка чемпионам турнира.

Видео доступно в телеграм-канале «Пляжный футбол в России». Права на видео принадлежат «Пляжному футболу в России».

Покером в составе победителей отметился Соареш да Коста Родриго. Дубль оформил Маурисиньо Перейра Браз де Оливейра. Также по голу в ворота москвичей забили Владислав Жариков, Егор Ремизов, Максим Чужков, Игорь Бриштель и Алексей Макаров. Автогол на свой счёт записал Канела Чагас Нестор Брендо из «Локомотива». У железнодорожников отличились Канела Чагас Нестор Брендо, Филипе Сильва, Владимир Раскин, Никита Чайковский и Ян Пелецкий.

Лучшим игроком матча был признан Соареш да Коста Родриго из «Кристалла».

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