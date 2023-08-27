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Действующий чемпион России «Локомотив» в тяжёлом матче переиграл «Металлург»

Действующий чемпион России «Локомотив» в тяжёлом матче переиграл «Металлург»
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Сегодня, 27 августа, в Пензе состоялся матч 4-го тура чемпионата России по регби с участием действующего чемпиона России «Локомотива», выступавшего дома, и новокузнецкого «Металлурга». В напряжённой игре победу со счётом 29:20 (17:10) одержали хозяева.

Встреча началась с реализованного «Металлургом» штрафного, за который команда заработала три очка. Однако «Локомотив» набрал 12 очков, выполнив два заноса, после чего до конца матча лидировали в счёте только хозяева. Команда из Новокузнецка пыталась догнать железнодорожников: дважды по ходу игры отрыв чемпионов России уменьшался до двух очков (12:10 и 22:20), но «Локомотиву» удалось удержать перевес, а в концовке матча и увеличить его.

Регби. Чемпионат России. 4-й тур

«Локомотив-Пенза» — «Металлург» (Новокузнецк) — 29:20 (17:10).

PARI Чемпионат России . 4-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Локомотив
Пенза
Окончен
29 : 20
Металлург
Новокузнецк

Ранее в другом матче дня московская «Слава» со счётом 16:12 переиграла «Химик» из Дзержинска.

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