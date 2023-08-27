Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпион Олимпиады в Токио Чопра выиграл золото ЧМ в метании копья

Чемпион Олимпиады в Токио Чопра выиграл золото ЧМ в метании копья
Аудио-версия:
Комментарии

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), сегодня, 27 августа, был разыгран комплект медалей в метании копья у мужчин. Победу с результатом 88.17 м одержал олимпийский чемпион 2020 года, 25-летний индус Нирай Чопра.

Серебряную награду чемпионата мира получил 26-летний пакистанец Аршад Надим. Третьим стал серебряный призёр Игр в Токио — 2020, 32-летний чех Якуб Вадлейх.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Метание копья. Мужчины.

1. Нирай Чопра (Индия) — 88,17 м.
2. Аршад Надим (Пакистан) — 87,82 м.
3. Якуб Вадлейх (Чехия) — 86,67 м.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Метания
Мужчины. Метание копья. Финал
27 августа 2023, воскресенье. 21:15 МСК
Окончено
1
Нирай Чопра
Индия
88.17
2
Аршад Надим
Пакистан
87.82
3
Якуб Вадлейх
Чехия
86.67

Отметим, что на прошлогоднем чемпионате мира, прошедшем в Юджине (США), Чопра завоевал серебряную медаль. Чемпионом тогда стал представитель Гренады Андерсон Питерс, показавший результат 90,54 м.

Материалы по теме
Уинфред Яви, представляющая Бахрейн, стала лучшей в беге с препятствиями на 3000 м на ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android