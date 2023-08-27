Чемпион Олимпиады в Токио Чопра выиграл золото ЧМ в метании копья

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), сегодня, 27 августа, был разыгран комплект медалей в метании копья у мужчин. Победу с результатом 88.17 м одержал олимпийский чемпион 2020 года, 25-летний индус Нирай Чопра.
Серебряную награду чемпионата мира получил 26-летний пакистанец Аршад Надим. Третьим стал серебряный призёр Игр в Токио — 2020, 32-летний чех Якуб Вадлейх.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Метание копья. Мужчины.
1. Нирай Чопра (Индия) — 88,17 м.
2. Аршад Надим (Пакистан) — 87,82 м.
3. Якуб Вадлейх (Чехия) — 86,67 м.
Отметим, что на прошлогоднем чемпионате мира, прошедшем в Юджине (США), Чопра завоевал серебряную медаль. Чемпионом тогда стал представитель Гренады Андерсон Питерс, показавший результат 90,54 м.
- 27 августа 2023
-
23:10
-
22:59
-
22:59
-
22:53
-
22:46
-
22:24
-
22:12
-
22:04
-
22:02
-
20:42
-
20:38
-
19:43
-
19:37
-
19:09
-
18:52
-
18:12
-
17:54
-
17:40
-
16:44
-
16:34
-
16:23
-
12:50
-
12:45
-
11:14
-
10:25
-
08:10
-
08:00
-
06:50
-
00:18
- 26 августа 2023
-
23:59
-
23:35
-
23:19
-
23:12
-
23:03
-
22:57