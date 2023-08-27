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Чемпион Олимпиады в Токио Чопра выиграл золото ЧМ в метании копья

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), сегодня, 27 августа, был разыгран комплект медалей в метании копья у мужчин. Победу с результатом 88.17 м одержал олимпийский чемпион 2020 года, 25-летний индус Нирай Чопра.

Серебряную награду чемпионата мира получил 26-летний пакистанец Аршад Надим. Третьим стал серебряный призёр Игр в Токио — 2020, 32-летний чех Якуб Вадлейх.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Метание копья. Мужчины.

1. Нирай Чопра (Индия) — 88,17 м.

2. Аршад Надим (Пакистан) — 87,82 м.

3. Якуб Вадлейх (Чехия) — 86,67 м.

Отметим, что на прошлогоднем чемпионате мира, прошедшем в Юджине (США), Чопра завоевал серебряную медаль. Чемпионом тогда стал представитель Гренады Андерсон Питерс, показавший результат 90,54 м.