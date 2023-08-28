Могучих: у меня есть силы прыгать 2,10, хочется поставить новый рекорд мира

Легкоатлетка из Украины Ярослава Могучих поделилась мыслями о выступлении на чемпионате мира и рассказала о планах побить мировой рекорд по прыжкам в высоту.
«Тренерша сначала была против, чтобы я продолжала соревноваться прыгать, но я была настроена серьёзно. На 2,07 метра и даже выше.
Почему я прыгала 2,07 м? Это очень много – с 2,01 м на 2,10 м поднимать планку сразу на 9 сантиметров. Потому мы подняли на 2,07 м, чтобы попробовать. Думаю, первые две попытки были хорошими. Психологически видно, что я готова, поэтому будем дальше тренироваться. Как говорится, я ещё молода, но уже не юная.
Силы эмоциональные и физические прыгать 2,10 у меня есть. В прошлом году я пробовала 2,10 в Брюсселе. Конечно, очень хочется поставить новый рекорд мира. Мы идём, это цель. Я думаю, как для каждого спортсмена, ценны медали по соревнованиям, так и мировые рекорды», – приводит слова Могучих «Суспільне спорт».
- 28 августа 2023
-
16:20
-
16:13
-
16:01
-
15:15
-
14:15
-
13:58
-
13:14
-
12:52
-
08:46
-
05:44
-
04:57
-
01:00
-
00:30
-
00:26
- 27 августа 2023
-
23:10
-
22:59
-
22:59
-
22:53
-
22:46
-
22:24
-
22:12
-
22:04
-
22:02
-
20:42
-
20:38
-
19:43
-
19:37
-
19:09
-
18:52
-
18:12
-
17:54
-
17:40
-
16:44
-
16:34
-
16:23