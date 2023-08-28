Могучих: у меня есть силы прыгать 2,10, хочется поставить новый рекорд мира

Легкоатлетка из Украины Ярослава Могучих поделилась мыслями о выступлении на чемпионате мира и рассказала о планах побить мировой рекорд по прыжкам в высоту.

«Тренерша сначала была против, чтобы я продолжала соревноваться прыгать, но я была настроена серьёзно. На 2,07 метра и даже выше.

Почему я прыгала 2,07 м? Это очень много – с 2,01 м на 2,10 м поднимать планку сразу на 9 сантиметров. Потому мы подняли на 2,07 м, чтобы попробовать. Думаю, первые две попытки были хорошими. Психологически видно, что я готова, поэтому будем дальше тренироваться. Как говорится, я ещё молода, но уже не юная.

Силы эмоциональные и физические прыгать 2,10 у меня есть. В прошлом году я пробовала 2,10 в Брюсселе. Конечно, очень хочется поставить новый рекорд мира. Мы идём, это цель. Я думаю, как для каждого спортсмена, ценны медали по соревнованиям, так и мировые рекорды», – приводит слова Могучих «Суспільне спорт».