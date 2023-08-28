Главная звезда «Вуэльты» Эвенепул на финише третьего этапа врезался в девушку

Бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick-Step, ставший победителем третьего этапа веломногодневки «Вуэльта Испании», на финише гонки врезался в девушку и завершил дистанцию в крови.
Фото: Кадр трансляции Eurosport 1
Фото: Кадр трансляции Eurosport 1
У Эвенепула как у победителя этапа представители СМИ хотели взять интервью, но он отправился к медикам, где ему оказали первую помощь. По предварительным оценкам, кроме рассечения над бровью, главный фаворит «Вуэльты Испании» никаких травм не получил.
Столкновение случилось из-за того, что на финише все болельщики и журналисты уворачивались от Эвенепула, а девушка не успела отойти с его траектории движения.
Также поднявшиеся на подиум датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma и испанец Хуан Аюсо из UAE Team Emirates на финише отстали от лидера на одну секунду.
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