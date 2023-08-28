Илья Леонов: лучше выиграть матч за третье место, чем так проигрывать в финале

Главный тренер «Локомотива» Илья Леонов раскритиковал игру команды в финале чемпионата России с «Кристаллом», но взял на себя вину за поражение со счётом 5:12.

«Мы плохо оборонялись, совершили много невынужденных ошибок. И когда подобрались по счёту, сделали 4:3, сразу умудрились пропустить два гола. Пропускали и после розыгрыша с центра. Хотя всё это мы с командой обсуждали. Видимо, я не смог донести до конца, что «Кристалл» будет использовать эти моменты в том числе. Это был провальный матч. Проигрывает тренер, так что, видимо, всё дело во мне. Весь сезон мы пропускали не больше 3-4 голов за матч. И сегодня обязаны были биться в обороне. Но в итоге развалились, 12 мячей — это катастрофа.

Никаких плюсов в нашей игре сегодня не было. Да, мы попали в финал, завоевали серебряные медали, но, наверное, лучше выиграть матч за третье место, чем так проигрывать в финале», — приводит слова Леонова Bsrussia.