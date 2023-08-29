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Команда Яна Непомнящего выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам

Команда Яна Непомнящего выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам
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В Германии завершился командный чемпионат мира по быстрым шахматам. Победу одержала команда WR Chess, за которую выступал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

Непомнящий сыграл девять партий, одержал шесть побед, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Партнёрами Яна по команде были Уэсли Со (США), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Винсент Каймер (Германия), Хоу Ифань (Китай), Александра Костенюк (Швейцария) и Вадим Розенштейн (Германия).

Команда WR Chess одержала 10 побед и дважды сыграла вничью, набрав 22 очка. Второе место заняла команда Freedom, набравшая 20 очков. На третьей строчке турнирной таблицы финишировала Team MGD1 (18 баллов).

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