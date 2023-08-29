Могучих выкрикнула лозунг украинских националистов на церемонии награждения

Прыгунья в высоту Ярослава Могучих произнесла лозунг украинских националистов во время церемонии награждения на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

Ранее спортсменка выкрикнула лозунг после выступления на соревновании.

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), 27 августа завершились соревнования в прыжках в высоту среди женщин. Победу одержала Могучих, ставшая единственной из всех участниц, кому удалось взять планку в 2 метра 1 сантиметр. Второй результат показала Элеанор Паттерсон из Австралии, её результат – 1 метр 99 сантиметров. Бронзовую награду чемпионата завоевала легкоатлетка из Австралии Никола Лорен Олислагерс, которая также взяла высоту в 1 метр 99 сантиметров.