Журова: легкоатлетка Могучих выкрикнула лозунг украинских националистов из-за страха

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих произнесла лозунг украинских националистов из-за страха после совместной фотографией с россиянкой Марией Ласицкене. Такое мнение высказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Мы-то знаем контекст этой фразы, и мы помним, как её загнобили, когда она стояла рядом с Ласицкене. Потом её столько склоняли, и сейчас у девчонки нет никакого выход. Тут даже сложно на неё обижаться, ей жить на Украине. Я уверена, что она боится за себя. В её случае это особенно утрировано, на неё все смотрят под лупой», — приводит слова Журовой ТАСС.

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), 27 августа завершились соревнования в прыжках в высоту среди женщин. Победу одержала Ярослава Могучих, ставшая единственной из всех участниц, кому удалось взять планку в 2 метра и 1 сантиметр.