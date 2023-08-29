Стартовала продажа билетов на финал Кубка России по регби

Финал PARI Кубка России по регби пройдёт 17 сентября в 14:00 на «ВТБ Арена – Центральном стадионе «Динамо» им. Л. Яшина». Московский стадион уже в четвёртый раз подряд примет решающий матч турнира.
В этом году турнир грянул сенсацией уже в четвертьфинале, когда действующий обладатель трофея красноярский «Енисей-СТМ» проиграл московскому «Динамо» (14:17).
В борьбе за финал осталось четыре команды: 2 сентября казанская «Стрела» примет «Динамо», а днём позже пензенский «Локомотив» сыграет с красноярским «Красным Яром». При этом только сибирская команда ранее становилась обладателем трофея.
Финал турнира — грандиозное спортивное шоу, собирающее множество болельщиков со всей России!
- Уже открылась продажа билетов на матч. Выбирайте лучшие места и покупайте билеты:
- на официальном сайте матча
- на «Чемпионате».
Для читателей «Чемпионата» будет действовать специальная скидка по промокоду RUGBYCHAMPIONAT2023.
Игра проводится при поддержке Департамента спорта города Москвы в год 100-летия Московского спорта.
Напомним, в прошлом году в финале встречались красноярский «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье» из Монина. «Тяжёлая машина» одержала победу 22:10 и завоевала девятый Кубок России.
- 29 августа 2023
-
18:15
-
17:35
-
17:21
-
16:52
-
12:56
-
11:04
-
09:53
-
09:43
-
05:46
-
00:53
- 28 августа 2023
-
23:39
-
21:43
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:42
-
19:26
-
19:08
-
18:52
-
18:46
-
17:39
-
16:20
-
16:13
-
16:01
-
15:15
-
14:15
-
13:58
-
13:14
-
12:52
-
08:46
-
05:44
-
04:57
-
01:00
-
00:30
-
00:26