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Стартовала продажа билетов на финал Кубка России по регби

Финал PARI Кубка России по регби пройдёт 17 сентября в 14:00 на «ВТБ Арена – Центральном стадионе «Динамо» им. Л. Яшина». Московский стадион уже в четвёртый раз подряд примет решающий матч турнира.

В этом году турнир грянул сенсацией уже в четвертьфинале, когда действующий обладатель трофея красноярский «Енисей-СТМ» проиграл московскому «Динамо» (14:17).

В борьбе за финал осталось четыре команды: 2 сентября казанская «Стрела» примет «Динамо», а днём позже пензенский «Локомотив» сыграет с красноярским «Красным Яром». При этом только сибирская команда ранее становилась обладателем трофея.

Финал турнира — грандиозное спортивное шоу, собирающее множество болельщиков со всей России!

Уже открылась продажа билетов на матч. Выбирайте лучшие места и покупайте билеты:

на официальном сайте матча

на «Чемпионате».

Для читателей «Чемпионата» будет действовать специальная скидка по промокоду RUGBYCHAMPIONAT2023.

Игра проводится при поддержке Департамента спорта города Москвы в год 100-летия Московского спорта.

Напомним, в прошлом году в финале встречались красноярский «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье» из Монина. «Тяжёлая машина» одержала победу 22:10 и завоевала девятый Кубок России.