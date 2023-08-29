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Шипов прокомментировал переход гроссмейстера Витюгова в сборную Англии

Шипов прокомментировал переход гроссмейстера Витюгова в сборную Англии
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Российский гроссмейстер, тренер по шахматам и публицист Сергей Шипов прокомментировал переход россиянина Никиты Витюгова, занимающего 25-ю строчку в рейтинге ФИДЕ, в сборную Англии.

«Это было ожидаемо, но я думал, что он перейдёт под флаг Испании, потому что он там жил. Видимо, британские товарищи оказались более проворными и предложили ему хорошие условия. Конечно, это потеря для наших шахмат, Витюгов и чемпионом страны был, и за сборную достаточно успешно играл. С другой стороны, у нас пока есть Ян Непомнящий и все остальные, поэтому другие позиции в нашей сборной вполне спокойно можно было бы варьировать, если бы она где-то играла», — цитирует Шипова ТАСС.

Напомним, Никита Витюгов является победителем командного чемпионата мира по шахматам в составе сборной России в 2010 и 2013 годах. Также спортсмен входил в состав команды Яна Непомнящего во время матча за звание чемпиона мира в 2023 году.

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