Шахматист, входивший в команду Непомнящего в титульном матче, будет выступать за Англию

Гроссмейстер Никита Витюгов, который входил в команду Яна Непомнящего во время матча за мировую шахматную корону с представителем Китая Дин Лижэнем, сменил спортивное гражданство и будет выступать под флагом Англии.
Витюгов занимает 25-е место в рейтинге ФИДЕ (2720), он многократный чемпион мира в составе сборной России.
Ранее под флаг Словении перешли Владимир Федосеев и Антон Демченко. Другие бывшие российские гроссмейстеры выбрали другие страны: Кирилл Алексеенко теперь в Австрии, Алексей Сарана и Александр Предке – в Сербии, Александр Мотылёв – в Румынии, Санан Сюгиров — в Венгрии,. Ещё раньше под российским флагом прекратили выступать Даниил Юффа (Испания), Григорий Опарин (США).
Напомним, в начале 2023 года Международная федерация шахмат (ФИДЕ) разрешила российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе после перехода Федерации шахмат России (ФШР) в азиатскую организацию.
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