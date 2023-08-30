Ткачёв: не знаю ни одного трансгендера, который играл бы в шахматы

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв поделился мнением о заявлении ФИДЕ о временном запрете для трансгендеров выступать на турнирах для женщин.

«Я не знаю ни одного трансгендера, который играл бы в шахматы. Честно говоря, мне кажется, это не более чем популистское заявление, дань моде. В шахматах этой проблемы нет и уверен, что не будет», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Юлия Сидорова.

О решении ФИДЕ наложить временный запрет на участие трансгендеров в женских шахматных соревнованиях стало известно 17 августа.

Весной Международная ассоциаций легкоатлетических федераций (World Athletics) также запретила трансгендерам выступать на соревнованиях среди женщин.