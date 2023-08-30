Ткачёв прокомментировал первое место сборной России в рейтинге Федерации шахмат Азии

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв прокомментировал выход сборной России на первое место в рейтинге Азиатской федерации шахмат после окончания Кубка мира.

«На самом деле мы там и были. Рейтинг-лист обновляется международной федерацией каждый месяц. По состоянию на 1 августа мы были первым номером в Азиатской шахматной федерации, обойдя Китай и Индию — традиционно сильные страны в шахматах.

Это скорее номинально приятное событие. Всё решается за доской. На фоне выдающегося успеха Александры Горячкиной, к сожалению, приходится говорить, что в мужской секции мы в какой-то степени антирекорд установили. Впервые на Кубках мира ни один российский шахматист не вышел в четвертьфинал. Такое тоже бывает, это спорт», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.