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Ян Непомнящий опустился на шестое место в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на шестое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), актуальная версия которого опубликована на официальном сайте организации. На счету шахматиста 2771 балл.

Лидером рейтинга по-прежнему является норвежец Магнус Карлсен, который стал победителем Кубка мира по шахматам (2839). Второе место занимает американец Фабиано Каруана (2786), на третьей строчку рейтинга располагается его соотечественник Хикару Накамура (2780).

Рейтинг ФИДЕ. 1 сентября

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2839 очков.

2. Фабиано Каруана (США) – 2786.

3. Хикару Накамура (США) – 2780.

4. Дин Лижэнь (Китай) – 2780.

5. Алиреза Фируджа (Франция) – 2777.

6. Ян Непомнящий (Россия) – 2771.

7. Аниш Гири (Нидерланды) – 2760.

8. Гукеш Доммараджу (Индия) — 2758.

9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754.

10. Уэсли Со (США) – 2753.