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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не попал в мейн-ивент Speed Chess Championship

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не попал в мейн-ивент Speed Chess Championship
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не выступит на Speed Chess Championship, сообщает пресс-служба соревнований на странице в соцсетях. Шахматист не попал в список участников турнира.

Непомнящий отреагировал на эту новость, написав в своих социальных сетях: «Я просто недостаточно хорош».

Соревнования пройдут на платформе Chess.com с 4 по 22 сентября 2023 года. Напомним, ранее команда Яна Непомнящего выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам. В команду российского гроссмейстера входили Уэсли Со (США), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Винсент Каймер (Германия), Хоу Ифань (Китай), Александра Костенюк (Швейцария) и Вадим Розенштейн (Германия).

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