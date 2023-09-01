Российских гребцов не допустили до ЧМ в Дании из-за соображений безопасности

Том Фаурсхоу, президент Федерации гребли на каноэ Дании, заявил, что организаторы чемпионата мира по марафонской гребле на каноэ не допустили на турнир спортсменов из России и Беларуси из-за опасений по поводу их безопасности.
«У нас не было возможности принять их из-за опасений по поводу их безопасности. Такая же причина была на чемпионате мира по спринтерской гребле на каноэ», — приводит слова Фаурсхоу «РИА Новости» со ссылкой на Inside the Games.
Президент Федерации гребли на каноэ Дании отметил, что изначально датская федерация была против допуска россиян и белорусов к соревнованиям, но вынуждена соблюдать правила ICF.
Турнир пройдёт до 3 сентября.
Напомним, в апреле этого года Международная федерация каноэ (ICF) сообщила о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.
- 1 сентября 2023
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
16:59
-
15:29
-
14:45
-
13:41
-
12:26
-
04:42
-
00:50
- 31 августа 2023
-
19:18
-
18:57
-
16:06
-
15:46
-
14:59
-
11:26
-
11:18
- 30 августа 2023
-
22:10
-
19:33
-
19:26
-
18:09
-
17:58
-
17:49
-
16:57
-
16:53
-
16:43
-
16:33
-
16:31
-
16:20
-
16:14
-
16:08
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
14:01