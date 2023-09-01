Звёздный игрок сборной России по мини-футболу Ниязов успешно дебютировал в Испании

Россиянин Артём Ниязов успешно дебютировал в матче за испанский «Эль-Посо». Новая команда Ниязова разгромила «Реал Бетис» со счётом 7:1, а игрок сборной России оформил дубль, отличившись на 27-й и 30-й минутах матча.
Ниязов – первый россиянин в чемпионате Испании, куда перешёл из «КПРФ». Ранее Артём также играл за команды «Газпром-Югра», «Спартак» и «Дина». За сборную России Ниязов дебютировал в 2014 году, а впервые забил на чемпионате мира — 2016 в матче с Таиландом (6:4). Всего за сборную Артём провёл 64 матча, забил 26 мячей.
Ниязов – двукратный чемпион России в составе «КПРФ», двукратный обладатель Кубка страны (2015/2016 – «Газпром-Югра»; 2016/2017 – «Дина»), обладатель Кубка УЕФА: 2015/2016 – «Газпром-Югра».
Мини-футбол. Чемпионат Испании. 1-й тур
«Реал Бетис» — «Эль-Посо» — 1:7 (0:2).
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