«Делаю прыжок и слышу щелчок ноги». Атаманов — о травме, из-за которой пропустила год

Чемпионка Европы — 2022 по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье израильтянка Дарья Атаманов рассказала, что произошло на разминке перед чемпионатом мира – 2022, с которого она снялась, травмировав ногу на разминке.

Израильтянка вернулась к соревнованиям через год, к чемпионату мира 2023 года, где стала бронзовым призёром в многоборье.

«Для меня бронзовая медаль на этот раз дороже золотых из-за того пути и работы, которые я проделала для её достижения.

В тот момент я была уже одета, накрашена, с обручем в руке. За 15 минут до выхода на ковёр, в тренировочном зале, я делаю прыжок и слышу щелчок своей ноги. Я чувствую, что что-то не так, это ненормальная боль, но я заканчиваю упражнение, над которым работаю, каким-то образом умудряюсь подняться с пола. Айелет видит, что что-то не так, что я хромаю, не могу ходить. Я подхожу к Натали Бреттлер (физиотерапевт сборной Израиля. – Прим. «Чемпионата») и говорю ей, что не могу двигаться. Она даёт мне лекарства, пытаясь облегчить боль, чтобы я могла выполнять упражнение, нас вызывают на выход. Я надеваю шлёпанцы, и мне больно, пальцы ничего не чувствуют. Айлет сказала не хромать, не показывать слабость перед другими участницами. Но я не могу.

Моя нога не двигается. Когда мы вышли в зал, я поняла, что ничего не могу сделать. Натали знает моё тело, и мы знаем, что это разрыв или перелом. Это самая сильная боль, которую я когда-либо испытывала, и ничего не помогло. Это также левая нога, на которой я делаю элементы, все мои стойки на ней, мы не могли выступать с этим.

Самое тяжёлое, когда осознаёшь, что не можешь участвовать в соревновании. Я плакала. Я знала, что у меня был шанс на медаль. И вот так с хвостиком, в купальнике и макияжем мы едем на скорой в больницу. Я знала, что это не конец, что будет ещё год. Это не первая моя травма, поэтому, несмотря на всё разочарование, я сказала себе, что так должно было быть, я вернусь сильной. Я думала, что быстро выйду из этой ситуации, но что-то было не так, перелом не зажил должным образом. Одна и та же травма. Трижды.

Когда это происходит снова и снова, начинаешь думать, что с тобой что-то не так, что, возможно, ты не вписываешься в этот спорт. Был страх, что Айлет откажется от меня, не у всех хватает терпения. Но я увидела, что она не собирается сдаваться, она сильная», — приводит слова Атаманов Ynet.