В российском гандболе с нового сезона за мат на площадке будут наказывать

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил, что, начиная с сезона-2023/2024, российских гандболистов будут наказывать двухминутным штрафом или удалением за использование мата ан площадке во время матчей.
«На заседании я поднял вопрос о недопустимости использования на площадке нецензурной лексики, потому что у нас участились такие случаи. Вместе с тем сейчас еще больше гандбольного видеоконтента будет попадать на экраны телевизоров и телефонов. Очень не хочется, чтобы запрещенный формат выплеска эмоций попадал на экраны.
Я попросил судей следить за поведением. Чтобы судьи давали двухминутное удаление или красную карточку, если будет мат», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.
На этой неделе гандбольный сезон в стране стартовал двумя матчами за Суперкубок России. Как у женщин, так и у мужчин почётный трофей достался ЦСКА.
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