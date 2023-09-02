Магнус Карлсен вышел в суперфинал Julius Baer Generation Cup

Экс-чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен вышел в решающий матч представительного онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup, проходящего в рамках шахматного Тура чемпионов.
Соперником Карлсена по суперфиналу станет француз Алиреза Фируджа, обыгравший Дениса Лазавика из Беларуси. Финальный поединок состоится 3 сентября в 20:00 мск.
Это пятый из шести отборочных этапов турнира. Призовой фонд каждого из этапов составляет $ 235 тысяч. Заключительный отборочный этап состоится 25-29 сентября. Полуфиналы и финал турнира пройдут в декабре, их призовые фонды составят по $ 500 тысяч.
Напомним, Магнус Карлсен остаётся первым номером рейтинга ФИДЕ, несмотря на отказ от титула чемпиона мира. 16-й чемпион мира по шахматам удерживал свой титул с 2013 по 2023 год.
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