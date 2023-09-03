Ярослава Магучих: моя мечта — побить мировой рекорд

Чемпионка мира в прыжках в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Сямыне (Китай).

Магучих выиграла с результатом 2,02 метра, что является для неё лучшим достижением в сезоне-2023.

«Очень рада, что мне удалось улучшить лучший результат сезона. Не ожидала этого, потому что чувствовала себя немного уставшей. Думаю, этот результат может доставить радость всем зрителям. И, безусловно, хотела бы побить мировой рекорд, это является моей мечтой.

Перед чемпионатом мира по легкой атлетике я испытывала небольшой стресс, но большую часть времени просто наслаждаюсь соревнованиями и чувствую себя расслабленной. Думаю, что мои результаты важны для моей страны и для меня», – приводит слова Магучих «Трибуна».

Магучих досрочно отобралась в финал Бриллиантовой лиги.