Журова высказалась о решении МОК не допустить россиян на Азиатскихе игры

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о решении МОК не допустить российских спортсменов на Азиатскихе игры в Китае.

«Это следовало ожидать. Было бы даже удивительно, если бы разрешили. Учредителем Олимпийского совета Азии является все равно МОК. У МОК есть миссия рекомендации. Принимает большинство, которое против нас. И те, кто за нас, их голоса, не слышны. Политика. Возможно, есть какие-то варианты отбора и какие-то соревнования разрешат спортсменам на Олимпиаде оказаться. По каким-то видам спорта, может, могли возможности возникнуть. И чтобы этого не случилось, решили, что лучше не допустить.

Конечно, все будет зависеть от внешнеполитической ситуации. Гипотетически теннисисты могут на Олимпиаде-2024 оказаться. Они продолжают участвовать, имеют рейтинговые очки, чтобы участвовать в Играх. Пока идет спецоперация, и мы не подписали никакие мирные соглашения, другой флаг они нам вряд ли дадут. И вопрос, поедут спортсмены или нет. Но это единичные истории. Буквально несколько видов спорта.

Вопрос, нужны ли нам исключения, когда полноценно вся команда не может участвовать. Это так себе. Я помню, как это выглядело, когда большая часть команды не была на Олимпиаде в Корее. Это выглядело, что Россия всего две золотые медали взяла, великая страна. Хотя никого не допустили просто тогда. А впечатление в мире, что всё, что России больше нет как спортивной державы», — приводит слова Журовой телеканал «Звезда».