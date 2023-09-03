Нагорный: уже не жду решения о допуске на международные турниры, просто живу и тренируюсь

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Токио — 2020 Никита Нагорный рассказал, что он уже не ждёт конкретного решения о допуске россиян на международные турниры, а просто старается тренироваться и выступать на соревнованиях.

«Никогда не ожидаю каких-то решений, я просто тренируюсь и готовлюсь к соревнованиям. Вчера выступил достойно на Кубке России в вольных упражнениях и на коне, сегодня меня ждут ещё три снаряда.

Может ли усложнить допуск работа в «Юнармии» (Нагорный является начальником главного штаба организации. — Прим. «Чемпионата»)? Я не думаю об этом. Не слежу за всем этим вообще. Сегодня говорят, что нас допускают, а завтра заявляют об обратном, потом опять допускают, после чего снова закрывают, то мы можем ехать с флагом, то — без флага, то вводится какой-то отбор, то — нет. Каждый раз что-то меняется, и я уже не жду конкретного решения, просто живу, тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям и выступаю», — приводит слова Нагорного ТАСС.