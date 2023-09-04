Трефилов: посчитайте, сколько в других командах краснодарских воспитанниц

Почётный президент «Кубани» Евгений Трефилов ответил на вопрос об ожиданиях от предстоящего сезона.

«К сожалению, мы немного упустили несколько возрастов, игроки просто разошлись по другим местам. Недавно меня спрашивали, почему у нас есть 30-летние и 20-летние спортсменки, а промежуточных возрастов нет. А вы посчитайте, сколько в других командах краснодарских воспитанниц. Посмотрите, какой здесь иконостас — фото олимпийских чемпионов и чемпионов мира уже вешать некуда. Ни одна школа в России такими результатами не может похвастаться. И это мы хотим возродить», — приводит слова Трефилова «Аргументы и факты».

В предыдущем сезоне «Кубань» дошла до четвертьфинала женской российской Суперлиги, где уступила «Ладе».