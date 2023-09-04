Трефилов: посчитайте, сколько в других командах краснодарских воспитанниц
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Почётный президент «Кубани» Евгений Трефилов ответил на вопрос об ожиданиях от предстоящего сезона.
«К сожалению, мы немного упустили несколько возрастов, игроки просто разошлись по другим местам. Недавно меня спрашивали, почему у нас есть 30-летние и 20-летние спортсменки, а промежуточных возрастов нет. А вы посчитайте, сколько в других командах краснодарских воспитанниц. Посмотрите, какой здесь иконостас — фото олимпийских чемпионов и чемпионов мира уже вешать некуда. Ни одна школа в России такими результатами не может похвастаться. И это мы хотим возродить», — приводит слова Трефилова «Аргументы и факты».
В предыдущем сезоне «Кубань» дошла до четвертьфинала женской российской Суперлиги, где уступила «Ладе».
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