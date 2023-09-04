Белявский: когда Маринов выиграет Кубок России 13 раз, тогда и поговорим

Гимнаст Давид Белявский прокомментировал победу Даниэла Маринова на Кубке России.

«Я посчитал, сколько раз выигрывал Кубок России — 13. Когда Маринов выиграет столько, тогда и поговорим. Мотивация для выступления? Я вышел порадовать зрителей и себя. По‑моему, получилось, — сказал Белявский в эфире «Матч ТВ».

На Кубке России, который проходил на федеральной территории Сириус, 31‑летний Белявский занял второе место в упражнениях на брусьях. 18‑летний Даниел Маринов одержал на брусьях победу, а также стал лучшим в индивидуальном многоборье.

В 2021 году Белявский в составе сборной России завоевал золото Олимпийских Игр в Токио в командных соревнованиях. Также он семь раз побеждал на чемпионатах Европы и один раз — на чемпионате мира.