Белявский: когда Маринов выиграет Кубок России 13 раз, тогда и поговорим
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Гимнаст Давид Белявский прокомментировал победу Даниэла Маринова на Кубке России.
«Я посчитал, сколько раз выигрывал Кубок России — 13. Когда Маринов выиграет столько, тогда и поговорим. Мотивация для выступления? Я вышел порадовать зрителей и себя. По‑моему, получилось, — сказал Белявский в эфире «Матч ТВ».
На Кубке России, который проходил на федеральной территории Сириус, 31‑летний Белявский занял второе место в упражнениях на брусьях. 18‑летний Даниел Маринов одержал на брусьях победу, а также стал лучшим в индивидуальном многоборье.
В 2021 году Белявский в составе сборной России завоевал золото Олимпийских Игр в Токио в командных соревнованиях. Также он семь раз побеждал на чемпионатах Европы и один раз — на чемпионате мира.
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