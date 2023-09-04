Скейтбордисты из России не примут участия в Олимпиаде в Париже

Российские скейтбордисты не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.
«У нас нет никаких шансов попасть на Олимпийские игры. Личный контакт с международной федерацией у нас очень хороший, он всегда был таким. Мой статус посла международной федерации в странах СНГ сохранен.
В то же время даже на большие федерации оказывается огромное давление — что говорить о скейтбординге. Мы остаёмся в статусе недопущенных, но, может быть, соревнования, которые мы проводим внутри страны, такие как Grand Skate Tour, в культурном плане для нас [даже] более важны, чем Олимпиада.
Сейчас мы работаем с комитетами всех крупнейших соревнований в России. Скейтбодинг будет представлен на Играх дружбы, Играх стран БРИКС и даже на «Играх будущего», – приводит слова Вдовина ТАСС.
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