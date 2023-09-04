Карлсен победил в финале Julius Baer Generation Cup, Непомнящий выиграл 2-й дивизион
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Завершился финал Julius Baer Generation Cup, в котором встречались норвежский шахматист Магнус Карлсен и представитель Франции Алиреза Фируджа. Карлсен одержал победу в финале и выиграл турнир.
По итогам четырёх партий в быстрые шахматы была зафиксирована ничья. Карлсен одержал победу в армаггедоне, где играл чёрными фигурами. Во втором дивизионе российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил в финале представителя США Левона Ароняна. В следующем розыгрыше Непомнящий сыграет в высшем дивизионе.
Магнус Карлсен остаётся первым номером рейтинга ФИДЕ, несмотря на отказ от титула чемпиона мира. 16-й чемпион мира по шахматам удерживал свой титул с 2013 по 2023 год. Действующим обладателем шахматной короны является китаец Дин Лижэнь.
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