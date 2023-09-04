Шишкина рассказала о сборе средств для выпуска проекта на YouTube «Без воды»

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина рассказала о собственном проекте в Ютубе «Без воды».
«Это не только тяжело, но и дорого. В соцсетях я собирала у подписчиков на выпуск с Владленой Бобровниковой – нашей гандболисткой, которая поборола рак. Чтобы съездить к ней в Ростов и всё отснять в два оператора, а потом смонтировать, нужно 300 тысяч. И себе я не возьму ничего. Собрала пока 115. Но я благодарна подписчикам. Сказала им, что, если нужную сумму мы не соберем, просто переведу эти деньги Владе. Хотя надеюсь, мы всё-таки дожмём», – приводит слова Шишкиной Sports.ru.
32-летняя Шишкина заявила о завершении профессиональной карьеры после Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Шишкина — трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира и 6-кратная чемпионка Европы.
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