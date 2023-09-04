Чемпионы ОИ Храмцов и Ларин не выступили на Гран-при в Париже, несмотря на снятие санкций

Олимпийские чемпионы по тхэквондо Максим Храмцов и Владислав Ларин не приняли участия в этапе Гран-при в Париже, несмотря на решение World Taekwondo допустить их до соревнований, сообщает Inside the Games. Отсутствие Храмцова было объяснено травмой ноги, для лечения которой потребовалась операция. Причина неучастия Ларина неизвестна.

Ранее оба спортсмена не были допущены к участию в чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе. В обоих случаях причиной стала поддержка СВО в соцсетях. На соревнованиях в Баку спортсмены присутствовали в качестве зрителей, без аккредитации.

Позднее World Taekwondo заявила, что независимая внешняя проверка не обнаружила никаких новых доказательств нарушения спортсменами условий нейтрального статуса, что означало, что трёхмесячный испытательный срок санкций в отношении Храмцова и Ларина не был продлён. Они оба появились в списке участников Гран-при в Париже, но не выступили на соревнованиях.