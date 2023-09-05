«Это раскол в команде». Светлана Журова — о критериях допуска россиян от World Aquatics

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о критериях допуска российских спортсменов до участия в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics).
К условиям, названным в рекомендациях Международного олимпийского комитета, World Aquatics ограничила число участников в каждом виде одним спортсменом и установила правило: показывать квалификационный результат можно только за пределами России.
«Вопрос, кто там останется после такого фильтра. Не знаю, какое решение примет наша федерация, можно ли это вообще назвать приглашением. Это раскол в команде, они это сделали специально, чтобы поделить команду. Когда не будет медалей, которые обычно у нас бывают, все скажут, что всё, нет больше сборной России. Никто анализировать не будет, просто в протоколах не увидят наших, это неполноценные соревнования в принципе», — приводит слова Журовой ТАСС.
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