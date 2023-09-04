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World Aquatics утвердила критерии участия российских пловцов в международных турнирах

World Aquatics утвердила критерии участия российских пловцов в международных турнирах
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World Aquatics утвердила критерии участия российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Выступать смогут только индивидуальные нейтральные спортсмены, которые не поддерживают проведение военной спецоперации и соблюдают антидопинговые правила. Участие индивидуальных спортсменов в командных стартах критериями не допускается. Кроме отсутствия флага и гимна, введён дополнительный критерий, что на одной дистанции может выступить только один спортсмен из России и Беларуси.

Критерии были разработаны специальной рабочей группой, созданной ещё 5 апреля 2023 года, в результате проведения опросов среди лучших спортсменов различных возрастов. Критерии поддержали 67% опрошенных.

Напомним, в World Aquatics, кроме плавания, также входят прыжки в воду, водное поло и синхронное плавание.

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