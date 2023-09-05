Россиянам нужно будет подписать декларацию для участия в ЧМ по водным видам спорта
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Российские спортсмены в водных видах спорта будут вынуждены подписать декларацию для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
«Соответствующая декларация будет одним из условий допуска, но пока нет понимания, когда она появится для ознакомления», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».
В понедельник World Aquatics объявила о решении допускать спортсменов из России и Беларуси до соревнований исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации.
Первым стартом на международной арене после отстранения может стать чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре, который пройдёт в феврале.
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