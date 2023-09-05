Россиянам нужно будет подписать декларацию для участия в ЧМ по водным видам спорта

Российские спортсмены в водных видах спорта будут вынуждены подписать декларацию для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Соответствующая декларация будет одним из условий допуска, но пока нет понимания, когда она появится для ознакомления», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

В понедельник World Aquatics объявила о решении допускать спортсменов из России и Беларуси до соревнований исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации.

Первым стартом на международной арене после отстранения может стать чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре, который пройдёт в феврале.