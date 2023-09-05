Панкратов: допуск россиян может привести к бойкоту от украинских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпиона Павел Панкратов прокомментировал новость о возможном допуске российских пловцов на международные соревнования.
«Если сверху будет указание, то никто не поедет, но если не будет, то надо ехать и выступать. Всё равно все будут знать, откуда спортсмен. Вопрос в другом: ехать без флага и гимна ради какого места? Если ради первого, то прикольно, а если даже в финал не попадать, то какой смысл?»
Для меня самое проблемное — встреча с нашими друзьями из Украины. Как это будет организовано? Иногда наш или белорусский спортсмен будет плыть по соседней дорожке с украинским. Может возникнуть конфликт. Как будет выкручиваться международная федерация из ситуации, если начнётся бойкот? Если она будет готова оставить бойкот без последствий, то надо ехать, а если наших ребят с рекордом мира начнут убирать из финала, то это уже перебор», — приводит слова Панкратова ТАСС.
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