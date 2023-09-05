Юрист объяснила, как в World Aquatics будут принимать решение о допуске российских атлетов

Юрист Анна Анцелиович объяснила, как в World Aquatics будут принимать решение о допуске российских атлетов.

«Обычно федерация создаёт комиссию, которая будет рассматривать каждого спортсмена на соответствие установленным критериям, то есть это не спортсмен будет доказывать и представлять что-то. Проверка, как это обычно происходит в других федерациях, проходит на основе открытых данных: это интервью в СМИ, посты и комментарии в социальных сетях, фотографии и так далее. То есть должны отсутствовать свидетельства активной поддержки», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В понедельник World Aquatics объявила о решении допускать спортсменов из России и Беларуси до соревнований исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации. Позже стало известно, что российским спортсменам также будет необходимо подписать декларацию.