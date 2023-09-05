Президент федерации прыжков в воду Дружинин назвал действия World Aquatics дискриминацией

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин прокомментировал новость о критериях, установленных для участия российских спортсменов в международных соревнованиях со стороны World Aquatics.

Напомним, в понедельник, 4 сентября, World Aquatics объявила о допуске спортсменов из России и Беларуси до соревнований в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации, и после подписания соответствующей декларации. По утверждению Дружинина, критерии, предлагаемые со стороны World Aquatics, нарушают спортивный принцип и ограничивают возможность участия в соревнованиях.

«По сути, это опять дискриминация. Мы будем надеяться на то, что Международная федерация благоразумно поменяет или уберёт эти критерии и даст возможность нормально выступить нашим сильнейшим спортсменам и обеспечить конкуренцию внутри соревнований», — сказал Дружинин в интервью Metaratings.ru.