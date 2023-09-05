Президент федерации прыжков в воду Дружинин назвал действия World Aquatics дискриминацией

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин прокомментировал новость о критериях, установленных для участия российских спортсменов в международных соревнованиях со стороны World Aquatics.
Напомним, в понедельник, 4 сентября, World Aquatics объявила о допуске спортсменов из России и Беларуси до соревнований в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации, и после подписания соответствующей декларации. По утверждению Дружинина, критерии, предлагаемые со стороны World Aquatics, нарушают спортивный принцип и ограничивают возможность участия в соревнованиях.
«По сути, это опять дискриминация. Мы будем надеяться на то, что Международная федерация благоразумно поменяет или уберёт эти критерии и даст возможность нормально выступить нашим сильнейшим спортсменам и обеспечить конкуренцию внутри соревнований», — сказал Дружинин в интервью Metaratings.ru.
- 5 сентября 2023
-
19:46
-
19:09
-
19:05
-
18:42
-
18:42
-
16:40
-
16:35
-
15:34
-
14:39
-
14:12
-
13:53
-
13:36
-
13:22
-
12:26
-
12:03
-
11:28
-
10:55
-
10:45
-
10:25
-
10:06
-
09:45
-
00:02
- 4 сентября 2023
-
23:09
-
22:53
-
22:31
-
21:53
-
21:39
-
18:50
-
18:27
-
18:04
-
17:01
-
16:40
-
16:24
-
15:48
-
15:43